Pankade kirvetöö peletab investorid eemale

Swedbank: tegutseme reeglite järgi Viimastel aastatel on jõustunud mitmed siseriiklikud ja rahvusvahelised regulatsioonid, mis seavad pankadele kohustuse rakendada täiendavaid hoolsusmeetmeid.

Mitteresidentide puhul on ärisuhte alustamise või jätkamise eelduseks ettevõtte tugev seos Eestiga. Lähtume Eestiga seose hindamisel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, millest tulenevalt peab pank hindama oma majandustegevusega seotud riske.

Seadus sätestab riskikategooriad, mida tuleb minimaalselt arvesse võtta riskide hindamiseks ja analüüsimiseks ning mis on aluseks riskihinnangu koostamisel: 1) klientidega seonduv risk; 2) riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seonduv risk; 3) toodete, teenuste või tehingutega seonduv risk; 4) kohustatud isiku ja klientide vaheliste suhtlus- või vahenduskanalitega või toodete, teenuste või tehingute edastamiskanalitega seonduv risk.

Kehtib riskipõhine lähenemine ja riskide hindmaine on individuaalne. Allikas: Swedbank

Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni juhatuse liige Lauri Isotamm avaldas sel teemal pahameelt sotsiaalmeedias. „Laiemale avalikkusele tuleb ehk üllatusena, et juba umbes aasta jagu ei saa mitteresidendid Eestis enam sisuliselt pangakontosid avada, ei raha ega väärtpaberite jaoks. Ma ei räägi siin kahtlastest Venemaa firmadest või Põhja-Korea krüptokauplejatest, jutt käib ka suurtest, tuntud valgetest Lääne ettevõtetest.“

Pankadel puudub kompetents

Martinson kinnitas, et on kokku puutunud olukordadega, kus välisinvestor on Eestis pangakonto avamisega hätta jäänud. Tema sõnul on pankadel lihtsam olla konservatiivne. „Ma kahtlustan, et Eesti pankadel ei pruugi olla ka täit kompetentsi, et tuvastada maailmas tuntud tegijaid, näiteks mõnda riskikapitalifondi,“ ütles ta.

Martinson selgitas, et klientide tausta kontrollimine ja rahapesu tõkestamine on vajalik, aga tema meelest on mindud sellega äärmusesse. „Eesti pangad on väikesed ja teevadki teinekord kirvetööd,“ arvas Martinson.

Tema sõnul on pankadel nii moraalne kui ka sisuline kohustus majandusele kaasa aidata. "Nad ei ole lihtsalt riigiasutused, mis hoiavad registreid. Noh, nad peavad ka kasumit teenima. Ja kasumit teenib siis, kui majandus kasvab,“ ütles Martinson. Selles mõttes on praegune poliitika tema meelest lühinägelik.

Olukord on keeruliseks tehtud

Ka Isotamm rõhutas, et karmid meetmed rahapesu tõkestamiseks on mõistlikud ja arusaadavad. "Aga need on viinud turutõrkeni. Pankadel ei ole motivatsiooni mitteresidente teenindada, ilma selleta aga jääb meie majanduse masin varem või hiljem kriginal seisma,“ selgitas Isotamm.

Martinsoni sõnul on juba palju lihtsam teha ettevõte väljaspool Eestit, kus on ka õigusruum investoritele tuttavam – paljud ettevõtted asutavad end pigem näiteks USAs või Suurbritannias, kus on investoril kergem luua pangaarve ja väärtpaberiarve. Viimane tähendab tema sõnul seda, et Eestisse ei looda tehnoloogiaettevõtete peakortereid ja ei tehta siin põhiregistreeringuid.