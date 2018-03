Pärnumaa saetööstus jõuab Rootsi börsifirma alla

Norvik Timber Industriesi juhatuse esimees Sampsa Auvinen lausus, et saematerjali rahvusvaheline turg on kasvus. „Kvaliteetse saematerjali järele on väga suur nõudlus, mis on tingitud Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja eeskätt Hiina kasvavast vajadusest. Ehitusaktiivsus on kõigil põhiturgudel kasvamas ja usume, et aastad 2018 ja 2019 on Baltimaade saetööstuse jaoks tugevad,“ ütles Auvinen, kes on ühtlasi Euroopa saetööstusorganisatsiooni president.

Laesti AS tegutseb oma praeguses asukohas 2001. aastast, andes hetkel tööd 100 inimesele. Laesti ekspordib ligi 250 000 kuupmeetrit puiduhaket Skandinaaviasse ning 70% aastas toodetavast 130 000 tihumeetrist saematerjalist Läti, Saksamaa, Austria ja Ühendkuningriikide turule.