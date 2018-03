Suurbritannia saadab Vene diplomaadid välja

Suurbritannia peaminister Theresa May täna parlamendi ees esinemas.

Suurbritannia peaminister Theresa May täna parlamendi ees esinemas.

Suurbritannia peaminister Theresa May täna parlamendi ees esinemas.

Suurbritannia peaminister Theresa May saadab riigist välja 23 Vene diplomaati vastumeetmena Suurbritannia pinnal toimunud kunagise luuraja ja tema tütre mürgitamisele, mis suurendab pinget Venemaa presidendi Vladimir Putini ja lääne vahel, kirjutas Bloomberg.

May ütles, et Suurbritannia alustab tegevust, et külmutada vajadusel Vene riigi varad vastuseks „ebaseaduslikule jõu kasutamisele“ Venemaa poolt. Edasisi samme hoitakse tema sõnul saladuses, hoiatas ta, mida võib pidada vihjeks küberrünnakute kohta, kirjutas Bloomberg.

Need sammud on Suurbritannia vastukäik pärast seda, kui teisipäeva öösel kukkus tähtaeg, milleks riik ootas Venemaalt selgitust Sergei Skripali ja tema tütre Julia ründamisele närvigaasiga.

„Nende vastus näitas täielikku ignorantsust – nad pole pakkunud mingit selgitust,“ ütles May täna Londonis parlamendi liikmetele. „Pole võimalik teha mingit muud järeldust, kui et Venemaa valitsus on süüdi.“