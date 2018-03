Liginullenergiahoonete halvad üllatused

Liginullenergiahoonete ehitamisel, müümisel ja kasutusel tekkivaid tõrkeid uurinud Kapiteli projektijuht Rait Riim avastas üllatavaid asju.

Näiteks seda, et kui arendajad lahkuvad mängust kohe pärast raha laekumist ega õpeta inimestele uusi harjumusi, kujuneb energiatõhusate hoonete kasutamine tavahoonete omast kallimaks. Arendajad ise käivad väga vähe regulatsioone lugemas, nad võtavad erialaspetsialistide juttu puhta kullana, ükskõik mis erialaspetsialistid suust välja ajavad.

Arendajate jaoks on teemaks uudsete materjalide ja tehnoloogia kõrge hind ning piiratud kättesaadavus. Liginullenergiahoone ehitamine on B-energiaklassiga hoone ehitamisest keskmiselt 14% suurem investeering, kuid numbritesse tuleks suhtuda siiski skeptiliselt, kuna kogemust on vähe, leiab Riim.