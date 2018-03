Nordea viib peakontori Soome

Nordea juhtkond otsustas kolimise ära juba eelmise aasta sügisel. Siis vallandas panga otsus peakontor Helsingisse kolida kriitikatormi Rootsi valitsuse aadressil ning kõlasid murenoodid, mida selline samm ettevõtjate silmis Rootsi riigi mainele tähendab.

Toonane opositsioonipoliitik Ulf Kristersson rääkis Rootsi majanduslehele Dagens Industri, et valitsus on oma oskamatu käitumisega kahjustanud usaldust Rootsi kui stabiilsete mängureeglitega riigi vastu. Liberaalide kõneisik Mats Persson taunis töökohtade ja maksutulu kolimist naaberriiki. „See on kummastav, et rahandusminister mitte üksnes ei aja poliitikat, mis ettevõtted riigist minema peletab, vaid ühtlasi tervitab seda,“ ütles ta.

Kriitikute sõnul on väga suur kahju Rootsi mainele, seda enam, et Rootsi on tahtnud saada suureks finantskeskuseks. Brexitist tekkinud võimalused oleksid loonud selleks head eeldused. Nüüd saab selle tähelepanu Helsingi.

Rootsi majandusleht Dagens Industri kirjutas sügisel juhtkirjas, et ka Rootsi peaks liituma Euroopa Liidu pangandusliiduga. Viimast arvatigi üheks peamiseks põhjuseks, miks Nordea otsustas Soome kasuks. Nii on pangale tagatud Euroopa turul ühtsed reeglid ning kriisihalduse riskid on jagatud.