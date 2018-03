Globaalses mõttes on OEG hind hea

Ainult tellijale

Olympic Entertainment Groupi aktsia ülevõtmishind võib olla praegust globaalset turgu vaadates heal tasemel, leiab Avaron Asset Management fondijuht Valdur Jaht.

Jaht kommenteeris, et kõrvalseisjal või väikeaktsionäril on keeruline hinnata, millised võisid olla tehingu puhul enamusaktsionäri motiivid. "Vaadates, millises turutsükli faasis me globaalselt oleme, võib hetke turuhind olla igati hea väljumistase," vaatles Jaht suuremat pilti.

Tormi oodata pole

Jaht ei usu, et OEG lahkumine Tallinna börsile midagi olulist tähendaks. "Kohalike investorite jaoks on kahjuks üks alternatiiv vähem, aga institutsionaalse välisraha jaoks on siinne turg mikroskoopiline ja illikviidne igal juhul," kommenteeris ta. Jaht lisas, et lühiajaliselt võib OEGst vabanev raha tekitada kerge ostusurve muudes nimedes, kui sellele hakatakse otsima uut väljundit.

Avaron OEGd ei kata, kuna nad järgivad ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtteid ning selle sektori ettevõtteid ei finantseeri.