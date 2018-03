KIK toetuste loovutamisega ei kiirusta

Ainult tellijale

Kui rahandusministeerium loodab kõik riigi- ja eurotoetused koguda tugiteenuste keskuse alla, siis keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) selle initsiatiiviga kaasa ei kipu.

Toetuste tsentraalse juhtimise asemel näeb rahandusministeeriumile alluv KIK, et kompetentsi on parem hoida eraldi ning samal ajal saab saavutada ka piisava optimeerimise.

"KIKi on aastatega loodud valdkondlik kompetents ja selle säilitamine on oluline, et tagada toetusraha efektiivne kasutamine. Seetõttu ei ole me kaalunud toetuste andmist tugiteenuste keskusse, kuid me käime siiski riigiga sama sammu," rääkis keskuse kommunikatsioonijuht Elina Kink.