Riik võtab lahti toetuste jagamise süsteemi

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et bürokraatiat peaks jääma vähemaks nii toetuse saajale kui ka riigile, sest toetustega seotud tehnilist tööd on samuti mõistlik teha ühest kohast. Aabi sõnul on tegemist osaga riigireformist.

Loodetav tulu peaks tõusma sellest eelkõige Euroopa Liidu uueks, 2021. aastal algavaks eelarveperioodiks. Kuna Eestil on oodata vähem toetusi, peab vähenema ka jõud ja raha, mis kulub toetuste jagamiseks. Juhul kui teised ministeeriumid asjaga kaasa tulevad, jääb Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesandeks nii ühtse IT-süsteemi kui ka toetust jagava tööjõu haldamine, sealhulgas dubleerivate töökohtade või ülesannete kaotamine.

Palju vähem kontrollimist



Praegu tuleb palju topelttööd struktuurivahendite süsteemis, kus toetuste andmist korraldab rahandusministeerium, aga toetusi vahendab kaheksa asutust. Euroopa Komisjon nimelt nõuab, et kui riik delegeerib toetuste jagamise edasi, tuleb protsessi siiski kontrollida, selgitas ministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja Maari Helilaid. "Kui riigi tugiteenuste keskusse koondada koos toetuste andmisega ka rahandusministeeriumi praegune vastutav roll, siis see delegeeritud süsteem kaob ära," selgitas ta.

Helilaid täpsustas, et jätkuvalt peab kontrollima konkreetselt toetusprojekte, kuid kaob vajadus kontrollida toetuste vahendamist erinevate asutuste vahel – süsteemi sisemised nõuded vähenevad, millest tekib kokkuhoid. "Lisaks ühtlustame klientide jaoks protsesse ja koondame IT-süsteeme. Seda mitte ainult eurotoetuste puhul," rääkis Helilaid. Sama infosüsteem peaks edaspidi sobima ka teise toetuste menetlemiseks, tulgu need riigieelarvest või Norra programmist.