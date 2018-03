LHV avab täna Londonis kontori

Täna õhtul avab LHV pank Suurbritannia filiaali, ujudes panga Londoni filiaali juhi Andres Kitteri sõnul teadlikult vastuvoolu, teatas ettevõte.

„On tõsi, et Brexiti valguses mõtleb nii mõnigi pank täna Londonist taandumisele, kuid meie ujume teadlikult vastuvoolu. Londonist on kujunenud olulisemaid finantskeskusi, kus on esindatud finantstehnoloogia ettevõtted nii Euroopast kui ka mujalt maailmast. Fintech-ettevõtete pilgud on endiselt suunatud just finantskeskuse Londoni poole ja nii ka meil,“ kommenteeris Kitter.

Kuigi LHV filiaal Londonis täna avatakse, on töö selle käivitamisega veel pooleli, teatas pank. Finantsvahendajatele teenuse pakkumiseni Londonis on LHV-l plaanis jõuda selle aasta lõpuks. Kitteri sõnul ei plaani LHV Londoni kontoris hakata teenindama erakliente või tavaettevõtteid, küll aga just finantsvahendajaid.