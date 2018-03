OEG aktsionär pakkumist vastu võtma ei pea

Ainult tellijale

Olympic Entertainment Groupi väikeaktsionäril pole kohustust oma osalust müüa enne, kui uus omanik on saanud kokku 90% aktsiakapitalist, ütles vandeadvokaat Ergo Blumfeldt.

Advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Ergo Blumfeldt soovitas Olympic Entertainment Groupi väikeaktsionäril ülevõtmispakkumise uudist rahulikult võtta. "Ülevõtmispakkumise raames ei ole ükski väikeaktsionär kohustatud võõrandama oma osalust," ütles Blumfeldt.

Praegu on teada, et ülevõtjaga on pakkumise vastuvõtmise kokku leppinud kaks OEG enamusaktsionäri, kellele kuulub ligikaudu 64% OEG aktsiakapitalist.