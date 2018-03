Pistisega ostetud detailplaneeringu alusel ehitatakse kõrghoonet

Tallinnas ehitatakse 20korruselist kõrghoonet, mille rajamiseks vajaliku detailplaneeringu kiirendamiseks andis Tallinna Farmaatsiatehas Ivo Parbusele pistist.

Linnaplaneerimise eest vastutava abilinnapea Taavi Aasa nõunik Ivo Parbus võttis aastatel 2007–2008 Tallinna Farmaatsiatehaselt 25 000 krooni pistist, lubades vastutasuks aidata kaasa Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmisele, kirjutas Eesti Päevaleht.

Äripäev kirjutas kohtutoimiku materjalidele tuginedes loo „Asju aeti kõige kõrgemal tasemel“.

Tallinna linna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja Terje Kraisi väitel pole planeeringu tühistamiseks põhjust. „Kõnealune detailplaneering on kehtiv ja puuduvad tõendid, et kehtivas haldusaktis või toimunud menetluses oleks esinenud asjaolusid, mis annaksid alust detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Ka asjaolu, et Parbust kõnealuse detailplaneeringu asjus kriminaalkorras karistati, ei muuda detailplaneeringut automaatselt õigusvastaseks,” sedastas Krais.

