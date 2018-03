Reformierakond esitab aseesimehe kandidaadiks Laaneti

Reformierakonna fraktsiooni esmaspäevasel koosolekul otsustati, et fraktsioon esitab riigikogu aseesimehe kohale Kalle Laaneti.

ERRi andmetel hääletas Laaneti poolt 13 ja Riigikogu senise aseesimehe Hanno Pevkuri poolt 10 fraktsiooni liiget.

"Minu poole pöördusid mitmed fraktsiooni liikmed, kes arvasid, et minu kandidatuur asespiikri kohale oleks erakonnale mõistlik, et see liidab erakonda rohkem," ütles Laanet ERRile.

"Keegi ei hinnanud, kas Hanno Pevkur sai hästi või halvasti hakkama. Kuna tegemist on erakonnapoolse kandidaadiga, siis fraktsioon leidis, et täna peaks olema teine kandidaat," ütles Laanet.

