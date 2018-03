Kasumis Weekend saab taas EASilt raha

Tõsi, juhtkond selgitab aruandes, et festivali korraldamine oli 2017. aastal peamiselt artistitasude kallinemise tõttu väikeses kahjumis. Siiski suutis ettevõte artistivahenduse ning produktsiooniteenuste pakkumise tõttu 2017. aasta lõpuks kasumisse jõuda ning lahenes ka eelmise aruandeaasta lõpus tekkinud negatiivse omakapitali probleem, seisab värskes aruandes. Mullusel Weekendil astus üles üle 70 artisti, teiste seas näiteks The Chainsmokers, Armin van Buuren, Martin Garrix ja Deadmau5.

Tuge saab ka sport

Weekendi festival pole ainus suurüritus, mis EASi seekord 385 000 euro suuruse mahuga taotlusvoorust raha saab.

Lisaks toetatakse veel kaht kultuuri- ja kolme spordisündmust. Kuue toetuse saanud sündmuse kaudu kokku loodab EAS, et Eestisse tuleb ligi 16 000 väliskülastajat.

„Võttes arvesse tänu sündmusele toimuva reisi keskmist pikkust ja keskmist kulutust reisi kohta, on toetatud ettevõtmiste majanduslik mõju Eestile ligikaudu 4,7 miljonit eurot. Eestit kui turismimaad tutvustatakse välismeedia kajastustega kaudu hinnanguliselt ligi 52 miljonile inimesele,“ rääkis EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer.

Toetust Eesti kui turismisihtkoha tutvustamiseks ja välisturunduseks anti spordisündmustest Audru ringrajal toimuvale Põhjamaade meistrivõistluste etapile Estonian Grand Prix 2018, tänavu Tallinnas toimuvale juunioride EMile sulgpallis ning murdmaasuusatamise 2019. aasta MK-etapile. Kultuurisündmustest sai lisaks Weekendile toetust 2019. aasta sündmustest Tartu laulupidu ning nüüdismuusika festival World New Music Days Tallinnas.

Toetuse summa ühe sündmuse kohta saab olla 20 000 kuni 65 000 eurot, millele toetuse saaja peab lisama omafinantseeringu vähemalt 30% ulatuses. Toetatakse sündmuse turundamist välisriikides ja läbiviimist Eestis. Kultuuri- ja spordisündmuste toetuse kogueelarve on 3,2 miljonit eurot, seda rakendatakse aastatel 2014–2020 ning rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

EAS on rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi toetanud alates 2016. aastast. Eestit kui turismimaad on sihtasutuse hinnangul sündmuste kajastused välismeedias tutvustanud 176 miljonile inimese üle maailma, seni toetatud sündmustest on Eestis kohal käinud ligi 60 000 väliskülastajat ja nende loodud majanduslik mõju kogu turismisektorile on hinnanguliselt 17 miljonit eurot, teatas EAS.