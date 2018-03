Eesti maksab välistöötaja pealt 2000 eurot

Ainult tellijale

Eestisse välismaalt IKT-töötajate palkamise eest on riik nõus maksma 2000 eurot nii-öelda värbamistasu, plaaniga loodetakse siia tuua niimoodi 2000 inimest.

Värbamistoetust hakatakse maksma EASi kaudu, toetuse saamiseks peab töötaja pealt olema tööjõumakse makstud vähemalt 5 kuu jooksul, selgub reedel kooskõlastamisele saadetud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelnõust.

Tegemist on osaga ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo plaanitud "Work in Estonia" programmist, mille eelarve lähiaastatel on 10 miljonit eurot. Ühtekokku loodetakse selle aja jooksul riiki saada 8000 uut töötajat.