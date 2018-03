Suurlinnade korteritel hiigelsuur hinnavahe

Eesti suuremate linnade kinnisvaraturud on tohutu hinnavahega – näiteks suuruselt viienda linna Kohtla-Järve korterid maksavad pealinnast suisa 25 korda vähem, teatas Pindi Kinnisvara.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et Pindi indeksisse koondatud suuremate linnade hinnatasemed ei näita mingisugustki ühtlustumise märki. „Pigem on see trend süvenev, et vaesemad piikonnad jäävad veel vaesemaks ja jõukus koguneb Tallinna ja Tartu ümbrusesse, mis kajastub tugevalt ka korterihindades,“ lausus Sooman. Tema sõnul oli veebruaris Tallinna korteriomandite tehingute keskmine ruutmeetrihind 1812 eurot, samas kui Kohtla-Järvel oli see vaid 73 eurot.