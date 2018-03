Taxifyga saab tellida mootorrattaid ja tuk-tukke

Taxify Ida-Aafrika turgudel Ugandas ja Keenias saavad kliendid nüüd tellida mootorratta, Tansaanias aga tuk-tuki, teatas ettevõte.

Kampalas ja Nairobis populaarsete mootorrataste kohalik nimetus on boda boda, Dar es Salaamis ringi sõitvad tuk-tukid aga kannavad kohalike suus nime bajaji. Väikesõidukid võimaldavad Aafrika liiklusummikute poolest tuntud linnades kiirelt ja tõhusalt liigelda.

“Ainuüksi Nairobis on sadu tuhandeid boda-juhte, kelle jaoks see töö on elulise tähtsusega. Samuti sõltuvad nende soodsast teenusest reisijad, kes igapäevaselt kesklinna ja äärelinna vahel liiguvad. Tegu on aga väga algelise teenusega, seda nii valdkonna ülevaate kui turvalisuse mõttes,” rääkis Taxify tegevjuht ja asutaja Markus Villig, kus ettevõte nägi kohta teenusega turule tulla.