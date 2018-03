Kas peaksime hakkama valmistuma masuks?

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor leiab, et meie majanduse praegune olukord on parem kui kümne aasta eest, kuid sellele vaatamata peaks tema hinnangul Eesti-suguses riigis kogu aeg masu ootama.

„Meie seotus välismaailmaga on lihtsalt niivõrd tugev, et ükskõik, kus maailma otsas peaks asi käest ära minema, siis see jõuab üsna kiiresti ka Eestisse,“ nentis ta. „Puhtalt sellepärast, et oleme niivõrd sõltuvad ekspordist ja nii paljud töökohad on seotud eksportivate ettevõtetega. Ma arvan, et igal eestlasel ja igal Eesti ettevõtte juhil peaks olema tagavaraplaan sahtlis olemas.“

Sellest, millised on majanduse ohumärgid, kuivõrd mõjutab meid keskpankade intressipoliitika ning mida võiks Eesti ettevõtjatele kaasa tuua kaubandussõja puhkemine, kuula pikemalt Äripäeva raadio hommikuprogrammist.

