Kohtla-Järve läheb ekslinnapea vastu kohtusse

Naistepäeval Kohtla-Järve linnavalitsuses toimunud riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil rääkis linnapea Ljudmilla Jantšenko, et hagi eelmise linnapea Jevgeni Solovjovi vastu valmib sel kuul ning siis minnakse ka kohtusse.

Analüüsist selgus aga, et Kollole hagi esitamine oli juba aegunud ja kohaliku suurärimehe Nikolai Ossipenko firmale N&V ei saagi hagi esitada, kuna prokurör oli süüdistusest loobunud.

Jantšenko rääkis korruptsioonivastase erikomisjoni liikmete küsimustele vastates, et hagi koostamisega tegeleb advokaadibüroo ning see peaks valmima märtsikuu jooksul.

Seega saab Kohtla-Järve linnavalitsus praegu esitada 210 200 euro väljamõistmiseks hagi ainult Solovjovi vastu.

Eelmise aasta augustis teatas Solovjov Äripäevale, et ei kavatse Kohtla-Järve linnale midagi maksta. „Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma. Ma tahan teada, mille alusel Kohtla-Järve linnavalitsus seda minult nõuab. Need aktid ja maksekorraldused, mis toona esitati, on tunnistatud ju kehtetuks,“ imestas linnapea ametist sunnitud lahkumise järel Ossipenkole kuuluvas Uikala prügilas arendusdirektori kohale maandunud Solovjov läinud suvel.

Kriminaaluurimise käigus selgitati välja, et Kohtla-Järve linn maksis teede-tänavate hooldustööde eest aktides esitatud valeandmete tõttu kohaliku mõjuka suurärimehe Nikolai Ossipenko firmale N&V 852 000 eurot enam, kui ettevõttel olnuks õigus saada.

Viru maakohus otsustas, et linnale kahju tekitamise eest vastutavad Solovjov ja Kollo ning mõistis neilt solidaarselt välja 210 200 eurot. Lisaks mõistis esimese astme kohus Kollolt veel välja 840 069 eurot.

Ringkonnakohus aga tühistas need tsiviilnõuded, leides, et maakohtul puudus alus lahendada kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamise küsimust. Otsuses viidati riigikohtu lahendile, mille järgi ei ole õigusmõistmise põhimõtetega kooskõlas see, kui süüdistatav saab tema vastu esitatud nõudest üksikasjalikult teada alles kohtuotsusest.

Et terve kohtumenetluse aja töötas Solovjov edasi linnapeana ja Kollo tema nõunikuna, siis kahjukannataja Kohtla-Järve linn sel ajal loomulikult mingit nõuet N&V vastu ei esitanud.

Kohtla-Järve linnaelanike kaukast üle 850 000 euro lihtsalt niisama saanud N&V ning Ossipenko pääsesid aga kohtust puhaste paberitega. Parandamatult haigestunud suurärimehe suhtes lõpetati kriminaalmenetlus ning juriidilise trikiga pääses kriminaalasjast ka AS N&V, mis ühendati uude äriühingusse nimega OÜ N&V. Vana N&V aga kustutati äriregistrist. Lisaks kõigele tuli riigil hüvitada N&V-le ka 21 000 euro eest advokaadikulusid.