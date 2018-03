Pornotäht rääkis Trumpiga seotud ähvardajatest

Ameerika pornotäht Stormy Daniels ütles intervjuus telekanalile CBS, et teda ähvardati seoses sellega, kui ta peaks avalikustama oma intiimsuhte praeguse USA presidendi Donald Trumpiga.

Eesti aja järgi täna öösel eetrisse läinud intervjuus vastas Daniels küsimusele, kas tal on olnud Trumpiga intiimsuhe, et see algas 2006. aastal, kui praegune president juhtis telesaadet. Daniels märkis, et nad astusid vahekorda vastastikusel kokkuleppel ning rõhutas, et ta ei olnud selles suhtes ohver. Ta nimetas seda suhet „ärikokkuleppeks“, mille tulemusena ta lootis saada telesaatesse.