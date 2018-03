Versobanki sulgemise tõttu ei tööta Liisi järelmaksukaardid

Eilsest saadik on peatatud Liisi järelmaksukaardi kasutamine, kuna teenust pakkuva AS Koduliisingu partner selle teenuse osutamisel oli eile päevapealt suletud Versobank.

"Liisi kaardi kasutamine on peatatud seoses meie partneri Versobanki tegevusloa tühistamisega. Kinnitame, et AS Koduliising ei ole kuidagi seotud seadusenõuete rikkumistega, mis on Versobanki tegevusloa tühistamise põhjuseks," seisab Liisi järelmaksu kodulehel.