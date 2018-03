Riik plaanib liita kaks järelevalveametit

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib ühendada Tarbijakaitseameti Tehnilise Järelevalve Ametiga, mille eesmärk on koostöövõime parendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine, teatas ministeerium.

Ministeeriumi ettepanek on liita alates järgmise aasta 1. jaanuarist Tarbijakaitseameti ülesanded ja personal Tehnilise Järelevalve Ametiga ning moodustada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Plaanitava ühendameti abil saab ühtlustada kahe asutuse tööprotsesse ja turujärelevalvet. Teiseks oluliseks eesmärgiks on halduskoormuse vähenemine ettevõtjatele. Ametite liitmine võimaldab ka organisatsioonisiseselt kulusid mõistlikumalt kasutada, mistõttu on paremad võimalused ühendameti töötajatele tööturule vastavat palka maksta, selgitas ministeerium.

Ametite seniseid tööprotsesse hindas konsultatsioonifirma Price WaterhouseCoopers, kes leidis, et ametites on kattuvaid valdkondi. Samuti toodi raportis välja, et mõlemad ametid tegelevad nõustamise, ennetus- ja teavitustööga oma valdkonnas.