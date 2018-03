Skeptilised sammud külmas sõjas

Mihkelson lisas, et olukord on keeruline, kuid pingete kasv ei ole kindlasti Eesti eesmärk. „Naaberriigina kaotame sellest olukorrast palju rohkem kui nii mõnigi teine riik,“ lisas ta.

Skepsist jagub

Sven Mikseri sõnul on Vene eksspiooni Sergei Skripali rünnaku vastusammude eesmärk vähendada Euroopa julgeolekut kahjustavat tegurit. Nimelt on tema sõnul Vene luurajaid laiali üle kogu Euroopa ja ka Eesti saatis samal põhjusel just Vene kaitseataže välja. „Kas see on piisav, et Venemaa naaseks rahvusvahelise õiguse juurde – noh, eks ma jagan seda skepsist,“ ütles Mikser.

Välisministri sõnul tuleb mõelda praeguses kontekstis ka sellele, et tavaliselt on vastusammud samas mahus ehk siis on oodata, et ka Venemaa saadab edaspidi välja sama palju diplomaate kui seda tegid teised riigid. „Eks ka meie omame ju

Mikser lisas, et Eesti on Nord Stream 2 ehitamise vastu ja seda mitte Skripali rünnaku pärast, vaid seepärast, et tegu on pigem poliitilise rajatisega, mis ei teeni Euroopa ühist energiapoliitikat. „See annab lihtsalt Venemaale õiguse avaldada poliitilist survet gaasimüügi kaudu,“ ütles ta.

Kuula saatest, mis on Mikseri ja Mihkelsoni arvates järgmised sammud nn käimas olevas külmas sõjas.