Hiidlased nõuavad Kadri Simsoni tagasiastumist

Eile õhtul algatasid hiidlased petitsiooni, milles nõutakse majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni ametist lahkumist, kuna ta ei ole petitsiooni autorite hinnangul suutnud tagada tõrgeteta praamiühendust Hiiumaaga.

Tema sõnul oli sadade hiidlaste jaoks neljapäeva õhtul mure, kas nad pühadeks üldse koju saavad. "Saja miljoni eest telliti uued laevad, aga mured on vanad. Häbilugu. Praegust olukorda ei oleks, kui novembri alguses mõõdetud Rukki kanali sügavusest oleks järeldused tehtud. Aega oli maa ja ilm, et süvendada, jää tuli alles jaanuari lõpus."

"Töökohad on löögi all. Sajad töökohad," kommenteeris Hiiumaal ja Tallinnas tegutsev ettevõtja ajalehele . "Ettevõtlusminister räägib sellest, kuidas Hiiumaa inimestele ülikiiret internetti jagada, aga võiks huvi tunda, kas selleks ajaks saarel mõni inimene üldse on."

Petitsiooni üks algatajaist Peep Lillemägi ütles Lääne Elule antud intervjuus, et Hiiumaa sadade töökohtadega plastitööstused püsivad püsti entusiasmist, ettevõtjad ei saa öösiti magada, ei tea, kas toodang saab mandrile või tooraine saarele. Sama lugu on tema kinnitusel ka toiduainetetööstusega.

"Hiiumaa majandus, töökohtade arv ja kogu muu areng on tihedalt seotud mandriga," seisab petitsioonis . "Seetõttu on aastaringse stabiilse ühenduse tagamine Hiiumaa ja mandri vahel Eesti riigi jaoks enesestmõistetav kohustus. Paraku ei ole riik selle kohustuse väärika täitmisega hakkama saanud paarikümne aasta jooksul. Viimaste tõrgete põhjus ei ole olnud ilm, vaid lohakus ja hoolimatus. Kogu märtsikuu on Hiiumaa ja mandri ühendus olnud suuresti häiritud."

Hiidlaste pöördumine

Täna Hiiumaa, homme Eesti!

Hiiumaa majandus, töökohtade arv ja kogu muu areng on tihedalt seotud mandriga. Seetõttu

on aastaringse stabiilse ühenduse tagamine Hiiumaa ja mandri vahel Eesti riigi jaoks

enesestmõistetav kohustus. Paraku ei ole riik selle kohustuse väärika täitmisega hakkama

saanud paarikümne aasta jooksul.

Viimaste tõrgete põhjus ei ole olnud ilm, vaid lohakus ja hoolimatus. Kogu märtsikuu on

Hiiumaa ja mandri ühendus olnud suuresti häiritud. Rohkem kui nädala oli vedu suunatud

"hädaliinile" Heltermaa-Virtsu, mis tähendas hiidlastele raha, aja ja närvide lisakulu.

Lihavõtete eel langenud veetase tõi taas vedaja hoiatuse, et ühendus võib katkeda ja sajad

inimesed pidid oma plaanid ringi tegema. Hiiumaa peredele tähendas see muret, kas saab koos

olla pikalt kojutulekut kavandanud lähedastega.

Kõik see on juhtunud põhjusel, et eirati juba mullu novembri alguses Veeteede Ametile teada

olnud fakti: Rukki kanali sügavus on langenud kriitilise tasemeni ja ei vasta selle veetee

normile. Kolme kuu jooksul, mil oleks olnud võimalik süvendustöid teha, neid ei tehtud.

Vähe sellest, alates eelmise aasta novembrist on Hiiumaa valla juhid korduvalt kutsunud

majandus- ja taristuministrit Kadri Simsonit Hiiumaale, et parvlaevaliikluse probleemide ja

lahenduste teemal arutada. Paraku ei ole ta saatnud ei tagasisidet ega reageerinud ka kutsele.

Leiame, et Hiiumaa ja mandri stabiilse ühenduse eest otseselt vastutav majandus- ja

taristuminister Kadri Simson ei ole selle ülesandega hakkama saanud ja peab seetõttu oma

ametist lahkuma.

Kutsume kõiki Eesti inimesi hiidlasi toetama. Pääs koju ei tohi olla seotud murega,

teadmatusega ja ülemääraste kuludega, mille on põhjustanud riigi saamatus.

Toetades hiidlasi ja andes allkirja sellele nõudmisele, seisad ühtlasi selle eest, et homme ei

räsi riiklik hoolimatus Sinu peret ja Sinu kodukohta.