ID-kaardi kriis maksis ametitele miljoneid

Ainuüksi riigi infosüsteemi ameti (RIA) otsesed kulud ID-kaardi kriisi lahendamisel ulatusid 1,8 miljoni euroni ning teist samapalju kulus politsei- ja piirivalveametil (PPA), vahendas ERRi uudisteportaal.

Veel ettevaatlikum on kulude hindamisel PPA. Ameti identiteedi ja staatuse büroo nõunik-ekspert Kaija Kirch selgitas, et põhimõtteliselt nii kaua, kuni need dokumendid on veel füüsiliselt kehtivad, võivad PPA-l ka kulud tekkida. "Lõplikku numbrit me ei saa enne öelda, kui ka see viimane dokument on kehtivuse kaotanud. Me saame suurusjärgu kohta hinnangut teha. Suurusjärk jääb umbes samasse vahemikku, mis on RIA poolt välja öeldud, aga see on esialgne hinnang," ütles Kirch. Ka vaidlus ID kaardi tootja Gemaltoga on PPA-l pooleli.

Pühapäevast on kehtetud pisut enam kui 300 000 ID-kaardi sertifikaadid ehk nendega ei saa e-keskkondadesse sisse logida. Küll aga kehtivad need kaardid edasi näiteks apteegis ja ka isikut tõendava dokumendina. Eelnevate kuude jooksul uuendasid inimesed ligi pool miljonit kaarti.

Loe ja vaata uudist ERRi portaalist.