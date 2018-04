Pakivedajal rõõmustav käibekasv

DPD Eesti möödunud aasta käive tõusis 11 protsenti 20,6 miljoni euroni ning kokku käideldi Eestis 3,75 miljonit pakki, teatas ettevõte.

DPD Eesti AS tegevjuht Rainer Rohtla märkis, et peab aastat võrdlemisi edukaks, kuigi sektorile oli aasta rohkete väljakutsetega. „Vedajatele peale pandud teekasutustasu ning suurenenud kütuseaktsiis mõjutavad Eesti ettevõtjaid tugevalt, lisaks on põletav teema tööjõukulude kiire kasv ning probleem, kust leida töökäsi,“ selgitas Rohtla. Tema sõnul toimetas nende ettevõte Eesti pick-up-pakiautomaatide ja pakipoodide võrgustiku kaudu klientideni pea 80 protsenti rohkem pakke kui aasta varem.