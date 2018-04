Kassetitasu vaidlus lükati riigikohtus tagasi

Ainult tellijale

Möödunud aastal ringkonnakohtus õiguse saanud autorikaitsjad peavad leppima 80 000eurose kahjutasuga, sest riigikohus nende kümme korda suuremat nõuet menetlusse ei võtnud.

Euroopa Liidu direktiiv ütleb aga, et kui niinimetatud vaba kasutust lubatakse, tuleb see riigil ka autoritele kompenseerida. Eestis on otsustatud, et õiglane tasu oleks 3 protsenti teoste salvestamiseks kasutatavate seadmete hinnast ja 8 protsenti andmekandjate, see tähendab tühjade helikassettide ja tühjade CDde, eest.

Aastate jooksul on kassettide ja CDde kasutamine vähenenud ning seadmete hind langenud, mis omakorda tähendab, et näiteks autorite ühingu sissetulek sellest tasust on kukkunud 140 000 eurolt (2009) 6000 eurole (2016).