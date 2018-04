Porto Franco ehitusplatsil käib kiire töö

Pane tähele Tänavu 18. aprillil toimuval kinnisvarauudised.ee korraldataval kinnisvaraarenduse konverentsil antakse ülevaade arendusturul toimuvast ja tuuakse kuulajateni oluliste kinnisvaraarenduste tulevikuperspektiivid.

Porto Franco arendusest räägib konverentsil Rauno Teder.

Registreeru SIIN.

“Linnahalli kõrval olevat ala arendatakse ilmselt ühtse tervikuna, mis avab Tallinna merele ja kuhu on ette nähtud ka uus raehoone. Tekib vajadus välja arendada ühistranspordisõlm. Jääme ühendama seda uut kvartalit ja vana südalinna, Viru keskuse ümbrust,” selgitab Teder veendunult.

Maa-alune osa võtmekoht

Reaalne ehitus Porto Franco objektil algas põhjaplaadi valamisega mullu oktoobris. Keskuse ehitus on tinglikult jaotatud kaheks etapiks või hoonete rajamise osaks. Esimene põhjaplaat on Tederi sõnul märtsi viimaseks nädalaks valmis, see hooneosa valmib tervikuna järgmise aasta aprilliks.

Porto Franco kogumahu avamine toimub sellest aasta hiljem. Keskuse esimeses etapis on maa-alust pinda 18 000 ja maa-pealsest 14 000 m². Tervikuna on valminud keskuses maa all brutopinda 70 000 ning maa peal 80 000 m². Tegemist on ehituse mõttes ühe hoonega, üheprojektilise tervikkompleksiga, mis on ühiselt toestatud, ent mis on maa peal kolmes osas arhitektuurselt lahendatud nii, et jalakäijad saavad kahe “maja” vahelt tänavatasapinnal läbi kõndida.

“Praegu oleme lõpetamas esimese etapi põhjaplaadi töid. Kõik betoonivalud põhjaplaadi puhul toimuvad laupäeviti. Ühe valu kohta läheb vaja suurusjärgus 90 mikserautotäit betooni ning valu kestab 10 tunni ringis. Seega ei saa seda teha tööpäeval, kuna autod jääksid ummikusse kinni,” märgib Teder. Hoone põhjaplaadi ehitamiseks kulub 21 200 m³ betooni.