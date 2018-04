USA ründab tariifidega Hiina tehnoloogiasektorit

Tundub, et USA soovib vältida olukorda, kus Hiina tõuseb tehnoloogia valdkonnas maailma etteotsa. See on tekitanud Hiinas väga palju pahameelt ning analüütikud ütlevad, et Pekingi käitumist need tõenäoliselt ei paranda.

Tariifidel pole väga suurt efekti – kokku suurenevad impordimaksud Hiina kaupadele 12,5 miljardi dollari võrra. Kokku saatis Hiina USAsse mullu aga 506 miljardi dollari eest kaupu, ütles AMP Capital Investorsi investeerimisstrateegia juht Shane Oliver. Üleüldiselt kasvavad tariifid kõigile Hiina kaupadele seega vaid 2,5 protsenti.

„Peamine risk on see, et Hiina juhid otsustavad kehtestada vastumeetmed, mille tõttu olukord eskaleerub. See vähendaks kaubandust kahe riigi vahel,“ ütles Oliver.