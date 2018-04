Rahauputusele vaatamata on fondid kitsid

Uustalu ütles, et EfTEN on raha ette tõstmisest loobunud juba ammu. "Arvame, et ei ole mõtet raha arvele sisse võtta, teha seda teadmata, kuhu saab investeerida."

"Ka meie ei taha rahas istuda. Kõik emissioonid on korraldatud konkreetsete objektide ostuks," sedastas Karotam ja lisas, et investorite raha on vahel arvel seisnud, kuna tehingu lõpptähtaega võivad edasi lükata näiteks muudatused maksuseadustes, nagu juhtus Lätis. "Pidime kaks kuud juristidega istuma ja mõtlema, kuidas tehingut struktureerida," meenutas Karotam.

"Me oma büroodes näeme, et kõik on täis ja kõik tahavad laieneda. Peame valima paari-kolme hea üürniku vahel, keda ohverdada," kirjeldas Karotam suurte rahavoo objektide hetkeseisu ja soovitas mitte osta pilgeni täis ning ülehinnatud ärihooneid.

Karotam juhtis tähelepanu ka sellele, et uusi suurinvestoreid ei ole Eesti kinnisvaraturule viimasel ajal juurde tulnud. Väga palju vara on samal ajal müügis. "Kõik tahavad võtta kasumit, kuid me ei taha hinnaralliga kaasa minna," rääkis ta.

