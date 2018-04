Tallinna TV on müügis

Tallinna linnavalitsus otsib Tallinna televisioonile (TTV) kaasomanikku, et tuua kanali arengusse erainvestor ja lasta välja õhk kogunenud pingetest, kirjutas Postimees.

Tulevase müügi nimel on tema sõnul asutud programmi tasakaalustama, ning omatulu on kasvanud lausa kordades. "Kui mõnel varasemal aastal oli omatulu vaid 70-80 tuhat eurot, siis eelmisel aastal me teenisime peaaegu 200 000," ütles Pukk. Ta lisas, et Tallinna TV eelarve on 3,8 miljonit, millest omatulu 200 000 eurot moodustab küll väikese osa, aga see osa on oluliselt kasvanud, rääkis ta Postimehele.

Postimees uuris, kas Eesti Meedial oleks huvi osta TTV ära. Grupi juhatuse esimees Sven Nuutmann jäi skeptiliseks ja tunnistas, et nende huvi tekkimise eeldus on kahtlemata läbipaistev ja avatud müügiprotsess, mida hetkel veel näha ei ole.

Ka Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu nentis, neil ei ole Tallinna TV ostu soovi - neil puudub huvi lineaarse televisiooni vastu.

Loe lähemalt Postimehest.