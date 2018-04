Omanikuvahetus Pärnu metallitööstuses

Ainult tellijale

3. aprillil kirjutasid AQ Group AB ja lehtmetalli tootev Mecanova OY alla tehingule, mille tulemusel liigub viimane Rootsi suurfirma kätte. Mõlemal ettevõttel on oma allüksus ka Pärnu linnas.

„Tehinguga soovime laiendada oma lehtmetalli töötlusvõimalusi ja vaskelementide tootmist. Samuti laiendada kliendibaasi ja tõhustada sünergiat Pärnu tehasega. Mecanova ostmisega oleme sisenenud ka Soome turule, kus me varem tegevad ei olnud,“ põhjendas ostu AQ Groupi tegevjuht Claes Mellgren Mecanova kodulehel seisvas teates.

Mis on mis? AQ Lasertool OÜ (Eesti üksus) Müügitulu: 38 581 000 eurot Ärikasum: 2 875 000 eurot Töötajaid: 387 2017. aastal oli ettevõtte Äripäeva Eesti Edukaimate Ettevõtete TOPis 291. kohal (2016. aastal 29. kohal). Mecanova OÜ (Eesti üksus) Müügitulu: 3 113 318 eurot Ärikasum: -363 492 eurot Töötajaid: 41 Allikas: Äripäev (2017. aasta andmed)

Pärnu tehas automatiseeritakse

Mellgren lisas Äripäevale, et Soome keskosas Nivalas asuva äsja omandatud tootmisüksuse lähiaja eesmärk on – klientidele vastu tulles – lülituda mitmekesisema, kuid selle võrra madalama tootlikkusega äritegevusele. „Selleks tehakse vajalikud investeeringud,“ lubas ta.

Pärnu uus haru orienteerub Mellgreni sõnul oma tootmises senisest rohkem tööstusettevõtetele. AQ Lasertooli tootmine saab olema tulevikus rohkem automatiseeritud.

AQ Lasertool OÜ tegevjuht Rein Volt näeb tehingu tulemusel võimalust arendada grupisisest ristmüüki ja otsida paremat sünergiat materjalide ostmise poolelt. „Samuti jagada kogemusi parimast praktikast,“ lisas Volt.

Tema sõnul võib arvata, et praeguses turusituatsioonis suureneb ka töökohtade arv. „Kuigi tööturu olukorras, kus uusi töötajaid on raske leida, saab see olema keeruline,“ tõdes ta.

Et tehingul võiks sektori üldpildile märkimisväärne mõju olla, on Voldi hinnangul vähetõenäoline. „Meie peamine eesmärk on üksteist tundma õppida ja leida ühist sünergiat nii ostmise kui müügi poolelt,“ lisas Volt.