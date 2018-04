LEXTAL toetab TLTs kinni peetud vandeadvokaati

Ainult tellijale

LEXTALi juhtivpartneri Marge Männiko kinnitusel ei puuduta nende vandeadvokaadi Alar Urmi Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse liikmena kinnipidamine tema kutsetegevust ja büroo toetab Urmi.

Milline töösuhe on Alar Urmil Tallinna Linnatranspordi ASis? Milliseid ülesandeid ta seal täitis?

Selgituseks ütlen, et see juhtum ei puuduta kuidagi Alar Urmi kui vandeadvokaadi kutsetegevust. Tema juhatuse liikmeks olek Tallinna Linnatranspordi ASis on olnud advokaadi kutsetegevuse väline. Meile teadaolevalt ei ole tal Tallinna Linnatranspordi ASiga töösuhet, ta täidab vaid juhatuse liikme kohustusi, mis meile teadaolevalt on eelkõige seotud Tallinna Linnatranspordi ASis taristuprojektidega (trammiteede renoveerimine ja ehitamine, trammide renoveerimine). Juhatuse liikme konkreetsemate kohustuste kohta saab selgitusi anda Tallinna Linnatranspordi AS.

Kas need kahtlustused on õigustatud? Kas näete süüdistustel perspektiivi?

Kõige olulisem on mõista, et Alar Urmi ei kahtlustata altkäemaksu võtmises ja talle ei ole esitatud süüdistust. Alar Urmi kahtlustus on seotud ainult ühe 2018. aastal alustatud ja ilma lepinguta lõpetatud riigihanke tehnilise kirjelduse dokumentidega. Küsimus on väidetavas riigihangete seaduse nõuete rikkumises, kusjuures juhatus tühistas vaidlusaluse hanke. Seega on väga oluline vahet teha Alar Urmi tööd puudutavatel küsimustel ja meedias käsitletud altkäemaksukahtlustusel, mis on esitatud Jaanus Vingile. Asjaolud nende kahe puhul on täiesti erinevad ega ole omavahel seotud. Meil oleva info põhjal ei ole kahtlustused põhjendatud ega perspektiivikad.

Kas ka LEXTALis toimus läbiotsimine? Kas olete saanud Urmiga pärast vahistamist suhelda?

Ei, LEXTALis ei ole toimunud läbiotsimist. Rõhutan ka, et Alar Urmi ei ole vahistatud ja prokuratuur ei ole ka sellist taotlust esitanud. Alar peeti kinni teisipäeval vaid mõneks tunniks, mil toimus ütluste andmine. Kohtusin Alariga kolmapäeval, juhtunu on muidugi inimlikult ebameeldiv ning tekitab asjatut mainekahju, kuid usume, et asi saab veel kohtueelselt positiivse lahenduse, st et prokuratuur lõpetab Alari suhtes kriminaalasja.