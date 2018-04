Börs: pinged leevenesid

USA börs lõpetas tänase kauplemispäeva plusspoolel, kuna investorite hirm kaubandussõja ees lahtus veidi.

Hiina president Xi Jinping ütles täna, et riikidevaheline dialoog on hädavajalik ning külma sõja mentaliteeti peaks püüdma vältida. Kuigi Xi ei maininud oma sõnavõtus ühegi riigi nime, on selge, et jutt käis USA ja Hiina vahelistest suhetest. Investorid reageerisid Xi sõnavõtule kergendusega. USA president Donald Trump säutsus Twitteris, et Hiina ja USA võivad koos suuri tegusid teha.

Dow Jones tõusis 427 punkti ehk 1,8%, 24 406 punktile. S&P 500 indeks edenes 44 punkti ehk 1,7%, 2657 punktile. Nasdaq Composite kerkis 144 punkti ehk 2,1% võrra, 7094 punktile.

USA börs jälgis täna suure hoolega ka Facebooki aktsia liikumist. Nimelt annab maailma suurima sotsiaalvõrgustiku juht Mark Zuckerberg praegu tunnistusi USA kongressi ees. Kui esiti tundus Zuckerberg olevat tõsine, tunneb ta küsitlussessiooni edenedes end üha mugavamalt ja viskab naljagi. Investorid on tema esinemise hästi vastu võtnud: aktsia lõpetas päeva 4,5% plussis, 165,04 dollaril.

Nafta hind tõusis täna 3,95%, 71,24 dollarile barrelist.

Kulla hind edenes 0,39%, 1341,40 dollarile untsist.