Kas pensionireform paneb seadust rikkuma?

Pensionireform kaotab esimese samba seose sissetulekuga, mis on tekitanud küsimuse, kas kasvab nende hulk, kes nõustuvad ümbrikupalgaga.

Alles 2037. aastal täielikult rakenduv nüanss pensionireformist kerkis teravalt päevakorda, kui rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov teatas reedel, et sissetulekute ja esimese samba seose kaotamisega annab riik signaali, et ülikooli minek pole nii väärtuslik kui kohe tööle asumine ning reform soodustab ümbrikupalkade maksmist.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts nentis, et kui pensioni seotus sissetulekuga väheneb, mõjutab see kindlasti motivatsiooni saada ja maksta ausalt kõrgemat palka. „Ausalt palku maksma ja vastu võtma motiveerib see, kui isikud tunnetavad, et nad saavad raha eest midagi isiklikult vastu,“ selgitas Palts.

Nii on iseenesestmõistetav näiteks tulevaste emade motivatsioon saada enne sünnitamist võimalikult kõrget palka, sest see tagab lapsehoolduspuhkuse ajal kõrgema emapalga. “Kuna pensionile jäämise ja tulu teenimise vahe on pikem, on korrelatsioon ka väiksem, kuid tegemist on jälle ühe aspektiga mitme hulgast, mis võib panna kedagi mõtlema, kuidas on soodsam, ja valima sealjuures ümbrikupalga või osalise ümbrikupalga tee. Pensioni sõltuvus sissetulekust ei ole kindlasti peamine argument, kuid üks teiste hulgas siiski,” selgitas Palts. Tema sõnul on kiire palgakasvu tingimustes ümbrikupalkade osakaalu kasv suur probleem.