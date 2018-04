Kuressaare liini lennuhanget ootab mitu huvilist

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, lennuameti ning omavalitsuste esindajad arutavad Kuressaare liini uue lennuhanke viimaseid tehnilisi detaile aprilli teises pooles, kirjutas Saarte Hääl.

Saarte Hääl on kirjutanud, et ehkki uut lennuhanget Kuressaare liini teenindamiseks pole veel välja kuulutatud, tunneb selle vastu huvi juba mitu lennufirmat, kes on valmis piletimüügi üles seadma globaalsesse broneerimissüsteemi. Teiste seas on huvi tunnistanud Nordica ja airBaltic, lisab väljaanne.

Saarte Hääl kirjutab, et Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal teenindati Transaviabaltika andmeil märtsis kokku 52 lendu. Reisijaid oli kuu jooksul kokku 1353 ja lennuki keskmine täitumuse protsent jäi 68 peale. Ilmastikuolude tõttu tühistati üks lend. Võrdluseks: veebruaris lendas Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal 1167 inimest ja keskmine lennuki täitumus oli 64 protsenti.

Loe lähemalt Saarte Häälest.