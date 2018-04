Riik võtab meie palgad jälgimise alla

Äripäev 10. aprill 2018, 10:35

Riik hakkab palgavõrdsusega tegelemiseks monitoorima inimeste palku.

Sotsiaalministeeriumil on kavas hakata jälgima avaliku sektori ja erasektori palku, et defineerida soolise võrdõiguslikkuse seaduses see, mida tähendab sama või võrdväärne töö, kirjutas Eesti Päevaleht.

Kuna enamik palku pole avalikud, on kavas luua nn automatiseeritud palgajärelevalve, mille puhul kasutatakse andmeid, mida tööandja riigile juba esitab ja mis on registrite kaudu kättesaadavad.