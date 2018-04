Soomlased ei ripu enam oma firmade küljes

Soome uus ettevõtjate põlvkond hoolitseb ettevõtete eest paremini kui eelmine, nii on ettevõtet lihtsam müüa, kui see aeg kord saabub, kirjutab Yle uudisteportaal.

Eero Laitinen polnud kunagi unistanud ettevõtjaks saamisest, aga kui tuli võimalus endale firma osta, haaras 29astane mees sellest kinni. Nüüd on ta kuu aega omanud firmat TT-Fix, mille eesmärk on autosid müügiks ette valmistada.

Ta nägi firma müügikuulutust internetis. Müüja oli kogu elu ettevõtjana tegutsenid 41aastane Toni Taitokari, kelle vorm enam koormusele ei vastanud. „Õlad ei pidanud enam tööle vastu,“ ütles Taitokari. Ta unistas ka rohkemast vabast ajast. Nii sündis normaalsele palgatööle mineku otsus.

See lugu on hea näide muutuse kohta, mis Soome ettevõtete turul on toimunud: ettevõtjad ei hoia enam oma firmadest küünte ja hammastega kinni, vaid nad oskavad need õigel ajal ära müüa. Kui ettevõte on müügihetkel heas korras, on lihtne sellele ostjat leida.

Firmamüügil hoog sees

Väikesi ja keskmise suurusega firmasid müüakse Soomes järjest rohkem, saadaval on odav laenuraha ja müügist on saanud omaette ärivaldkond.

Soome ettevõtete vahendajate liidu juhi Juha Rantaneni sõnul on ettevõtete müügiarv kasvanud kuus aastat järjest. „Sel aastal tuleb jälle uus rekord. Tehingute arv ja koguväärtus on järjest kasvanud,“ ütles ta.

Osaliselt on selle põhjuseks Rantaneni sõnul majanduse paranemine, aga olulisem on see, et tegutseb uus põlvkond ettevõtjaid.

Kui sõja järel ettevõtlusega alustanud inimesed püsisid ettevõttes hauani, siis uus põlvkond oskab ka loobuda. Selle tulemusel on ettevõtted müügihetkel paremas korras.

„Meil on ka 30aastaseid müüjaid. Sellist asja pole varem olnud,“ ütleb Rantanen. „Nende suhe ettevõttesse on teistsugune. Senine probleem on olnud, et ettevõtte müüja ja ettevõte on üks ja sama asi. Nüüd ei ole ettevõte enam selline omaenda laps, nagu need varem on olnud. Neid on juhitud majanduslikel põhimõtetel. Need on omaette organisatsioonid, mida on lihtsam teisele müüa,“ rääkis Rantanen.

Kui varem müüs omanik kehva seisu jõudnud firma viimase võimalusena, siis nüüd võistlevad ostjad heas korras firmade pärast.