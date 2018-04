Sõjaline vastus Süüriale endiselt laual

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sandersi sõnul pole vastu võetud lõplikku otsust, kuidas vastata Süürias toimunud keemiarünnakule, aga lääne liidrid kaaluvad jätkuvalt sõjalist vastulööki.

Tema sõnul peab USA Venemaad ja Süüriat rünnaku eest vastutavaks, kirjutab BBC.

USA rahvuslikjulgeolekukomitee kohtub neljapäeval, Briti peaminister Theresa May on kokku kutsunud valitsuskabineti.

Laupäeval Süüria linnas Doumas said surma kümned inimesed ja vigastada ligikaudu 500, Süüria president Bashar al-Assad, keda toetab Venemaa, on keemiarünnakut eitanud.

„Presidendil on vastuseks rünnakule suur hulk võimalusi ja kõik need variandid on praegu laual,“ ütles Sanders kolmapäeva õhtul. Midagi pole tema sõnul veel otsustatud.

Seda ütles ta president Donalt Trumpi Twitteri säutsu peale, kus ta ähvardas Venemaad, kes lubas alla tulistada kõik raketid Süüria kohal. „Pane ennast valmis, Venemaa. Sest need tulevad,“ kirjutas Trump.

Venemaa teatel pole gaasirünnakut toimunud ja kogu intsident on lavastatud.