Auto saab teenindusse viia ka öösel

Fakto Auto avas koostöös pakiautomaatide tootja Cleveroniga ööpäevaringse teenuse Fakto 24H, mis võimaldab klientidel viia või tuua oma auto teenindusse talle sobival ajal, kirjutas logistikauudised.ee.

"See idee on meil peas tiksunud juba paar aastat ja tõuke andis sellele järjest suurenev klientide arv, kes soovivad autot hooldusesse tuua või kätte saada töövälisel ajal. Hommikuti enne tööpäeva kippusid tekkima hooldeleti taha järjekorrad ning õhtuti saame pidevalt kõnesid, et klient ikka ei jõua õigeks ajaks autole järele," rääkis Fakto Auto juhatuse esimees Leho Siimsen, kelle sõnul saab nüüd klient ise otsustada, mis kellaajal ta soovib auto hoolduseks tuua või hooldatud auto kätte saada ilma tema päevarutiini segamata.