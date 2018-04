Läti fiiberklaasivalmistaja avas USAs tehase

Läti tööstusettevõte Valmiera Glass avas USAs Georgia osariigis Dublini väikelinnas uue tehase, kuhu palkas 500 töötajat. Kogu projekt läks maksma 100 miljonit eurot, kirjutab Dienas Bizness.

Tehase avamisel osalenud Läti majandusminister ütles, et tegemist on Läti kõigi aegade suurima investeerimisprojektiga USAs, ning et see tõendab järjekordselt meie piirkonna ettevõtete konkurentsivõimet maailmas.