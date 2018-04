Ainult tellijale

Ainult tellijale

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Sven Sakkovi sõnul pole liialdus öelda, et maailm on uuesti külmas sõjas ning esmast Venemaa vastusammu näeb ta pigem Ukrainas

„Asju tuleb vaadata kompleksselt, Venemaa on kasutanud keemiarelva ka Suurbritannias Salisbury’s,“ kirjeldas Sakkov Äripäevale laiemat pilti. „Selle kõige taustal pole liialdus öelda, et oleme uuesti külmas sõjas – olukord on väga pinev ja ka Eesti peab olema väga tähelepanelik,“ rõhutas ta.

Rünnak oli proportsionaalne

Sakkovi hinnangul oli aga USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa õhurünnak Suurbritannia pihta proportsionaalne. „Löögi mahtu vaadates oli see tomahookide arvu poolest eelmise aasta aprilliga võrreldes kaks korda suurem,“ rääkis ta. „Kui eelmine kord aru ei saadud, siis tulebki tugevam märk maha panna ning anda signaal, et keemiarelvade kasutamine on täiesti lubamatu,“ selgitas ta.

Sakkovi kinnitusel rünnati hetkel konkreetselt Süüria keemiarelvadega seotud rajatisi. „Variant olnuks rünnata ka lennuvahendeid, millega keemiarelvasid transporditakse,“ viitas ta sellele, et ruumi edasisteks sammudeks on.

Kannatajaks Ukraina

Sakkovi sõnul sõltub konflikti edasine eskaleerumine nüüd Venemaa käitumisest. „Nad on korduvalt hoiatanud, et tulevad tugevad vastusammud,“ nentis ta. „Kui Venemaal tekib kartus, et viga saavad vene sõjaväelased, võidakse rünnata ka neid aluseid, mida liitlased õhurünnakus kasutasid – see aga tähendaks juba suurt sammu III maailmasõja suunas,“ tõdes Sakkov.

Sellegipoolest arvas Sakkov, et rünnakule vastamata ei jäeta ning seda tehakse tõenäoliselt Ukrainas. „Eks Venemaa kindlasti mingi sigaduse korda saadab ja see võib toimuda Ukrainas,“ märkis ta. „Seal on Venemaal jalg gaasipedaalil ning vajadusel antakse Donbassis konfliktile hoogu juurde või võetakse seda vastavalt poliitilisele vajadusele maha,“ selgitas ekspert.