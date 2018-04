Eesti ettevõtjad kombivad Hiinas koostöövõimalusi

Sel nädalal on Hiinas visiidil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhitud äridelegatsioon, mille koosseisus on e-kaubandusega tegelevad transpordi- ja logistikaettevõtted, kelle eesmärk on leida võimalusi suurendada e-kaupade transporti läbi Eesti.

Ministeeriumi majandusarengu asekantsleri Viljar Lubi juhitud delegatsiooni visiidi eesmärgiks on arutada mullu novembris Hiinaga sõlmitud e-kaubanduse ja IKT järgmise poolaasta koostööplaani.