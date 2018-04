Alexela sai loa osta terminaliehitaja

Heiti ja Marti Hääle suurosalusega Alexela on võtnud enda strateegiliseks huviks peamiselt kolm tegevusvaldkonda – energia, põlevkivikeemia ning metallitööstus. Just viimase valdkonna portfelli Kohimo täiendada aitabki.

“Metallitööstuse valdkonnas kuuluvad Alexela gruppi AS Bestnet, mis on peamiselt tuntud Tiki kaubamärgi all autohaagiste tootjana ja AS Paldiski Tsingipada, mis omab Baltimaade moodsaimat kuumtsinkimistehast,” rääkis Laane märtsis. Paldiski Tsingipajast kuulub 20% ka praegu kaubaks minevale Kohimole.

Alexela on turul otsinud laienemisvõimalusi ning AS Kohimo soetamine on pikaajalise tegevuse tulemus. “Kohimo on tunnustatud suurte metallkonstruktsioonide ja mahutite tootja, neid kasutatakse tihti ka energiavaldkonnas, milles Alexelal on pikk kogemus,” selgitas Laane märtsis tehingu tausta. Alexelal on Kohimo kliendina ka positiivseid kogemusi.

Käive langustrendis