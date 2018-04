Teenusmajanduse Koda sai uue nõukogu juhi

Teenusmajanduse Koda valis oma nõukogu esimeheks Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku, kes on tegutsenud Ülemiste City linnaku arendamisel ning toetanud ka koja tegevust.

Nõlvak on olnud Mainor Ülemiste juhatuse esimees, kelle käe all kasvas Ülemiste City Baltimaade suurimaks teadmistel põhinevaks ärilinnakuks, märgib koda oma pressiteates.

Teenusmajanduse Koja eelmine nõukogu juht oli endine Keskerakonna tipp-poliitik Evelyn Sepp.

Teenusmajanduse Koja juhatuse esimees on Jaan Pillesaar ning aseesimees Kaido Kaljulaid.

Koda on vabatahtlik teenusmajanduse ettevõtteid ühendav organisatsioon, kelle liikmeskonna moodustavad peamiselt IT-, tehnoloogia-, meditsiini- finants-, õigus-, konsultatsiooni ning loomevaldkonna ettevõtted. 2010. aastal loodud kojal on pea 100 liiget.