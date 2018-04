Pigem tekitas börsile kahju müra kui rõhk

Paljud serverite kõvakettad on ülitundlikud müra tekitatava vibratsiooni suhtes, selgitab kolmapäeval Balti ja Põhjamaade börside töö katkestanud juhtumit Antifire Tuleohutuslahendused tehnika osakonna juhataja Erik Pikknurm.

Kolmapäeval peatas Põhja-Euroopa börsidel kauplemise tulekustutussüsteem, mis käivitus Rootsis Väsbys, serverite halduskeskuses. Selle tulemusena said serverid tõsiseid kahjustusi.

Pikknurme sõnul on gaaskustutussüsteemid üldjuhul ehitatud viisil, kus ühe seadme valehäire ei saa põhjustada kustutussüsteemi rakendumist. „Rohkem kui ühe seadme samaaegne valehäire on statistiliselt väga väikese tõenäosusega,“ lisas ta kinnisvarauudised.ee-le antud kommentaaris.

Pigem on kustutussüsteemi rakendumise põhjustatud ebapiisav hooldus, inimlik eksimus või mõne kolmanda süsteemi rike, mis pani gaaskustutussüsteemi „uskuma“, et ruumis on põleng, arutles Pikknurm.

Kustutusgaasi tekitatav rõhk tema sõnul tõenäoliselt seadmeid ei kahjusta. Pigem ohustab kustutussüsteemide vale ehitus ruumi konstruktsioone – kustutavate ruumide uksed ja aknad võivad eest ära lennata või seinad puruneda.

Ohtlik vibratsioon

Pikknurm ütles, et osa kustutusgaase rakendub väga suure jõu ja kiirusega ning põhjustavad kõrgetel sagedustel suurt müra [>110dB]. „Paljud kaasaegsed serverite kõvakettad on aga ülitundlikud müra tekitatava vibratsiooni suhtes. Kõvakettad pöörlevad suurtel kiirustel ning vibratsiooni tulemusel ketaste kirjutamis-lugemispead lõhuvad kokkupõrkel kettad,“ selgitas ta.

„Võimalik on ka, et seadmed lülitusid välja või said kahjustatud kustutussüsteemi poolt väljalülitatud jahutusseadmete tõttu. Serverid toodavad suures koguses soojust ning loetud minutitega võib puuduliku jahutusega serveriruumide temperatuur tõusta kriitilise tasemeni,“ pakkus ta veel ühe võimaluse.

Pikknurm lisas, et gaaskustutussüsteem ei ole lihtne üksik seade, vaid omavahel õigesti integreeritud tervik kustutussüsteemist, jahutussüsteemist, ruumi ehitusest ja kaitstavatest seadmetest.

„Et selliseid asju ei juhtuks, nõutakse gaaskustutussüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldamisega seotud isikutelt kutsetunnistust, mis kinnitab vastava kvalifikatsiooni olemasolu.“