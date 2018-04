Aasiasse murdnud ettevõtjad: sooja suhtlust ei tohi alahinnata

Eesti ja India majandussuhted (2016–2017) Eksport 57,8 mln eurot

Ca 85 Indiasse eksportivat ettevõtet

Domineerivad masinad/seadmed (44%), paberimass ja sellest tehtud tooted (27%), puittooted (14%) ja metalltooted (8%)

India investeeringud Eestisse 1,9 mln eurot (info ja side, hulgikaubandus)

Eesti investeeringud Indiasse 2,6 mln eurot (info ja side, kinnisvara, tervishoid)

Eestis 67 India osalusega ettevõtet Allikas: Eesti suursaadik Indias Riho Kruuv

Esko jagas nippe, et usaldus algab huvi näitamisest, näiteks kandes kohalikke riideid (Indoneesia kontekstis batika tehnikas tehtud särke), õppides sõnu ning teades, millist mõju avaldab ühiskonnale usund. Eesmärk on, et müügimehed mõjuksid meeldiva tagasihoidliku eksperdina.

Vassilkova rõhutas ühiskondade hierarhilisust, eriti Jaapanis ning Lõuna-Koreas. Suhtlemisel tuli seetõttu ka firmat esindades selgelt markeerida, et just firma juht ehk tema isa Alfred mõtleb olukorra peale, isegi kui sisuliselt tegi ta seda ise. Reet Aus aga märkis, et sattus olukorda, kus teine osapool ei saanud talle silmagi vaadata, kuna ta on naine.

Vassilkova kirjeldas, et Jaapanis mõjus hästi see, kui kolmele suurele müügiesindajale kõlareid demonstreerides oli äridelegatsiooniga kaasas riiklik esindaja, peaminister. Ta lisas, et hea mõte on partner endale külla kutsuda, näiteks nemad kutsusid koostööpartneri vabariigi aastapäevaks Eesti saatkonda Hiinas kontserdile.

Probleeme võib tekkida oma toote kaitsmisega kopeerijate vastu. Ja seda mitte lihtsalt toote endaga, vaid ka veebisaidi, nime ja reklaamini välja. Nii sai elektrimopeedi välja töötanud ettevõttest Stigo Sitgo. Ettevõtte juht Ardo Reinsalu kõneles, et ootamatult osutus võitluses toote nimel abiks väärtustele rõhumine – sotsiaalmeedias jõudis miljoniteni nende 73aastase disaineri postitus, kes viitas, et selline kopeerimine on piinlik. Postituse järel avalik arvamus pöördus ning koopia kadus turult.

Kvaliteet pole alati oluline

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts tõdes, et kopeerimine on väga suur probleem, eriti tehnoloogiaettevõtete jaoks. “See on koht, kus on ka kõige rohkem kaotada. Kui sul on hea toode, siis üsna kiiresti tekib kopeeritud toode kuni selleni välja, et kopeeritakse ka su reklaamid, põhimõtteliselt kõik, pead vaevamata. Selles on osa ­Aasia riike väga osavad,” rääkis Palts.

Finnlogi tegevjuht Alar Anton rääkis, et turule pole mõtet minna sellise tootega, nagu sul juba valmis on, vaid tuleb mugandada seda vastavalt kliendi ootustele.

Nii ei pruugi kvaliteet olla alati peatähtis. Näiteks kui kasutada seetõttu ehituses odavamat puitu või teha uksed plastist. Ehituses tuleb ka arvestada teguritega, mida meil sellisel kujul ei eksisteeri – peamise murena termiidid, kuid ka maavärinad ning ilmastik.

EASi Singapuri esinduse juht Indrek Pällo aga rõhutas, et oluline on meeles pidada, et suhtlus ning äritavad pole Aasias igal pool samasugused – näiteks meenutab Singapur oma ärikultuurilt Euroopat ja Eestit. Seal saab üldiselt hakkama inglise keelega ning võib minna otse asja kallale ehk pole eelnevalt vaja niivõrd pikalt sidemeid luua.