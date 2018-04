Euroala majanduskasv rahuneb

Euroala majanduse silmapaistvat kasvulepöördumist ähvardab pidurdumine, kirjutab Financial Times.

Tuginedes majanduskeskkonna usaldusuuringutele ja aasta esimestele tootmisnäitajatele võib aga oodata, et esimese kvartali majanduskasv jääb eelmisele aastale märkimisväärselt alla.

„Seda võib vist kindlalt öelda, et euroala majanduskasvu kiirenemine on küll lõppenud,“ ütles Berenberg Banki analüütik Florian Hense Briti ärilehele. „Eelmisel aastal nähtud majanduskasvu me 2018. aastal enam ei näe,“ lisas ta. Möödunud aastal kasvas euroala majandus 2,5 protsenti, mis oli kõrgeim tase viimase kümnendi jooksul.

Oluline näitaja, millega majanduskasvu saab ennustada, on tootmissektori ostujuhtide kindlustunne, see on aastalõpu 60 punkti tasemelt vaikselt langenud 57 punktile. Alates 50 punktist oleks tegemist tegevuse kahanemise, mitte kasvamisega.

Ennekõike vaatavad analüütikud murelikult Saksamaa majandusnäitajate poole. Sealne ZEW majanduskindluse näitaja oli märtsis viimase 5 aasta kõige madalamal tasemel. Ka kukkus Saksamaa tööstustoodang veebruaris ootamatu kiirusega, vähenedes kuuga 1,6 protsenti. Eksport kahanes jaanuariga võrreldes 3,2 protsenti.

Mõned analüütikud küll usuvad, et tegemist oli Saksamaal ühekordsete sündmustega. Nagu külm kevad, ränk gripiepideemia ja streigid, mis tänaseks on lahenduse saanud.