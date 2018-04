Surmasuus Väätsa Agro ronis august välja

Põllumajandus ronib kriisist välja

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse sõnul on olukord Eesti põllumajanduses stabiliseerumas: raskemad aastad on möödas, peamised probleemid on seotud aga toodangu hinna ning seakasvatusega.

Viimastel aastatel on olukord muutunud eelkõige kohalikul piimaturul. „Eelmisel aastal oli piima kokkuostuhind heal tasemel, mis võimaldas põllumeestel kulud katta ja investeeringuid tegema hakata,“ rääkis Sõrmus.

Kiidab valitsust

Sõrmus tõi välja, et praeguse valitsuskoalitsiooni tegevus on põllumeestele kindlust lisanud ja selgelt on näha, et suhtumist põllumajandustootjatesse on muudetud. „Pikki aastaid seisime me selle eest, et riik täidaks kohustusi, mis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames on võimalik teha,“ rääkis Sõrmus. Tema sõnul on praegune valitsus need võimalused ära kasutanud, mis on põllumajanduse toetamiseks võimalik.

„Kõige suurem asi, mida soovisime, oli see, et riik maksaks Eesti tootjatele üleminekutoetusi, mille eesmärk on kompenseerida toetuste erinevust võrreldes Euroopa Liidu keskmisega,“ tõi Sõrmus välja.

Voore Farm OÜ juht Indrek Klammer rääkis, et Reformierakonna valitsus oli põllumeestele katastroofiline. „Hävines vähemalt 13 000 piimalehma, vähemalt 1000 inimest jäi tööta,“ ilmestas ta. Klammer rääkis, et maal olevate töökohtade kadu oli suur, sest neid taastada on raske.

Sõrmus lisas, et tulevikku vaadates on oluline roll praegu kavandamisel oleval põllumajanduse ja kalanduse arengukavad 2030. aastani. „Sellised arengukavad on olulised planeerimise poole pealt ja ka selle poole pealt, kuhu lõpuks investeeritakse,“ rääkis ta.

Sõrmus rõhutas, et inimesed on valmis panustama ja investeerima, kui on olemas kindlustunne, et äri on stabiilne. „Sellised dokumendid annavad signaali selle suunas, kuhu suunas arenetakse,“ lisas ta.

Sõltub ilmast

Eelmise aasta saaki vaadates oli Sõrmuse sõnul põllukultuurides erinev olukord. „Kokkuvõttes oli teraviljasaak üsna heal tasemel, suvel olid põllud väga ilusad,“ rääkis ta.

Küll aga said Sõrmuse sõnul paljud tootjad kannatada, kui sügisene suur vihm ja koristuse hilinemine rikkus ära palju heast saagist, mis oleks võinud salve saada. „Näiteks põldoa ja herne saagist jäi väga suur osa koristamata,“ tõi ta näite.

Klammer rääkis, et nende ettevõtte jaoks oli eelmine aasta katastroofiline. „Koristamata jäi 250 hektarit põlduba ja 300 hektarit nisu. Ümmarguselt öeldes jäi miljoni eest saaki põllule,“ täpsustas ta. Klammeri sõnul oli selline kadu 25 aastaseks saava Voore farmi jaoks esmakordne.

Klammer sõnas, et Voore gruppi kuuluvad ettevõtted, mis tegelevad seakasvatuse, piimakarjakasvatuse ja teraviljakasvatusega. Viimastel aastatel on ettevõtteid mõjutanud veel madalad hinnad piimanduses ja sealihamüügis ning kaks kehva viljakasvatusaastat.

„Aga üldiselt oleme praegu optimistlikud. Talivili on talve ilusti üle elanud ja kevadtööd on lahti läinud,“ lisas Klammer. Ta rääkis, et põllumajanduses on oluline iga algavat aastat positiivselt vaadata, sest teisiti ei saa.