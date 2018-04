Ettevõtjad kardavad kütuseaktsiisi tõusu jätku

Ainult tellijale

Ettevõtjad kardavad seoses kütuseaktsiisiga selle jätkuvat tõusu, investeerimisvõimekuse langemist ning kaupade hinnatõusu, selgus täna Kütuseturu aastakonverentsil avalikustatud Kantar Emori värskest uuringust.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog sõnas, et kui eelmine aasta olid võrdsel pulgal edetabeli tipus kasumi vähenemine ning kaupade-teenuste hinnatõus, siis on aastaga ohuna rohkem vähenenud viimane variant.

Samas selgus, et erinevalt eelmisest aastast pole nii paljud ettevõtjad enam aktsiisi tõttu hinda tõstnud – kui möödunud aasta küsitluses ulatus see arv 20%-ni, siis tänavu oli see poole väiksem ehk 9%.

Võrreldes möödunud aastaga on aga tõusnud vastajate arv, kes on aktsiisitõusu tõttu hakanud tankima Eestist väljas (rohkem kui kolmandik), hakanud kulusid kokku hoidma ning muutnud töökorraldust. Aastaga on vähenenud nendegi ettevõtjate arv, kes on külmutanud investeeringuid.

Olerexi aktsionär Antti Moppel tõi välja, et nende puhul on kütuseaktsiis avaldanud mõju just investeeringutele, peamiselt Lõuna-Eestis. Kui veel mõni aasta tagasi otsustati, et Valgas on käivete alusel põhjust säilitada kaks jaama ehk üks transiidile ja teine kohalikele, siis veidi hiljem tuli veokitele suunatud jaam sulgeda, sest keegi seal enam ei käinud. Samuti renoveeriti teist jaama väiksemas mahus kui planeeriti.

Moppel lisas, et sel aastal pole plaanis küll ühtegi jaama sulgeda, kuid aeg annab aru. "Oleme mõelnud, et mõni väiksem jaam, mis on ikkagi servast kogu selle tegevusega pihta saanud, pole ehk poole aasta pärast enam elujõuline, kui see tendents jätkub samamoodi, nagu on siiani jätkunud," tunnistas Moppel, pidades silmas aktsiistõusudest tingitud käibe langust Lõuna-Eestis.