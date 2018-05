Diislite kadumist karta ei ole

Ainult tellijale

Lähiajal diiselmootoritega autode täielikku kadumist karta ei ole, ütles AMTELi tegevjuht Arno Sillat.

Toyota teatas täna, et lõpetab Eestis, Lätis ja Leedus alates maist diiselmootoriga sõiduautode pakkumise, jättes valikusse hübriidi ja bensiinimootori. AMTELi tegevjuht Arno Sillat selgitas, et Toyota plaan puudutab esialgu vaid sõiduautosid, maasturid ja kaubikud jätkavad ka diiselmootoritega. Ühtlasi ei puuduta see mitte ainult Baltikumi, vaid kogu Euroopat ja maailma. „See ei ole müügi piiramine vaid kitsas piirkonnas, vaid tootja ülemaailmne suund,“ selgitas ta.